Постройте прямоугольник, если точки А (3;2) и В (9;9)- его противоположные вершины

Гость: Гость:

Соедини их, получится диагональ пр-ка. Середина диагонали -точка пересечения диагоналей. Через эту точку проведи прямую (любую, только не совпадающую с этой диагональю) . На прямой отмерь отрезок, длина которого = длине диагонали, а точка пересечения делит его пополам. Концы этого отрезка -две недостающие вершины пр-ка