Постройте прямоугольник, если точки А (3;2) и В (9;9)- его противоположные вершины
Математика
Постройте прямоугольник, если точки А (3;2) и В (9;9)- его противоположные вершины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соедини их, получится диагональ пр-ка. Середина диагонали -точка пересечения диагоналей. Через эту точку проведи прямую (любую, только не совпадающую с этой диагональю) . На прямой отмерь отрезок, длина которого = длине диагонали, а точка пересечения делит его пополам. Концы этого отрезка -две недостающие вершины пр-ка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В копилке лежало 82 рубля. всего монет было 26 штук. монеты были только5-е и 2-ух рублё??ые . сколько 5 рублёвых , сколько 2-ух рублёвых
Математика
Букет из двух хризантем и одной лилии стит 66 руб причем лилия на 9 руб дешевле хриз??нтемы .Какова цена лилии и цена хризантемы ? (как решить не у...
Математика
Математика
Қазақ тiлi