СРОЧНО РЕШИТЕ X=4-2t+3t^2 Определите скорость ,ускорение .

Физика
СРОЧНО РЕШИТЕ X=4-2t+3t^2 Определите скорость ,ускорение .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V0=2, a=6 Так как формула - x = x0+v0t+(at^2)/2
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