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Срочно!!!!:Розв'язати рівняння:3х2+5х=0
Алгебра
Срочно!!!!:Розв'язати рівняння:3х2+5х=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3xˇ2+5x=0 x(3x+5)=0 a)x=0 b)3x+5=0, x=-5/3
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