СРОЧНО!!!! сделать синтаксический разбор слов(белокрылый и железнодорожный)

Гость: Гость:

Белокрылый-(прил., -белокрылый, м. р., ед. ч., (потом падеж смотри по существительному), определение.) Жезнодорожный-(прил.,-железнодорожный, м.р, ед. ч., (потом падеж смотри по существительному), определение. Удачи))))