СРОЧНО!!!! сделать синтаксический разбор слов(белокрылый и железнодорожный)
Русский язык
СРОЧНО!!!! сделать синтаксический разбор слов(белокрылый и железнодорожный)
Ответ(ы):
Гость:
Белокрылый-(прил., -белокрылый, м. р., ед. ч., (потом падеж смотри по существительному), определение.) Жезнодорожный-(прил.,-железнодорожный, м.р, ед. ч., (потом падеж смотри по существительному), определение. Удачи))))
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