Срочно! сочинение-описание острова.

Гость: Гость:

Это замечательный Негритянский остров, издали он похож на негритёнка, на нём есть только 1 скала. Один богач купил этот остров и построил на нём дом, замечательный дом. Однако, его третьей жене не он не нравился, да и водные прогулки она не переносила. Богач продал остров и на нём стали происходить ужасные вещи. Спустя десять дней после того, как на остров ступили 10 человек на нём нашли 10 трупов. Известно, что с острова никто не выходил, а также все убийства удивительно совпадают с детской считалочкой. Читайте подробности в книге Агаты Кристи "10 негритят". Я не расскажу вам кто убийца, посомтрим сможите ли вы догадаться