Срочно! сочинение-описание острова.
Русский язык
Срочно! сочинение-описание острова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это замечательный Негритянский остров, издали он похож на негритёнка, на нём есть только 1 скала. Один богач купил этот остров и построил на нём дом, замечательный дом. Однако, его третьей жене не он не нравился, да и водные прогулки она не переносила. Богач продал остров и на нём стали происходить ужасные вещи. Спустя десять дней после того, как на остров ступили 10 человек на нём нашли 10 трупов. Известно, что с острова никто не выходил, а также все убийства удивительно совпадают с детской считалочкой. Читайте подробности в книге Агаты Кристи "10 негритят". Я не расскажу вам кто убийца, посомтрим сможите ли вы догадаться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вырази время в минутах 2 ч 16мин ,8 ч 1 мин , 10ч . в секундах. 9мин ,6мин,3мин 58сек, 4 мин 1 с . в сутках 72 ч, 144 ч , 192 ч , 120 ч .
Русский язык
Русский язык