Срочно сообщение о С. РОМАНОВСКИЙ кратко родился умер сколько детей было что он сделал для руси

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РОМАНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ТИМОФЕЕВИЧ (19 сентября 1936 – 1996) - известный русский писатель, журналист и сценарист, автор более тридцати сборников рассказов и повестей. Станислав Тимофеевич Романовский - российский писатель, с 1963 года - член Союза журналистов СССР, с 1972 года - член Союза писателей СССР. Родился 19 сентября 1936 года в городе Елабуга Республики Татарстан, здесь прошли детские и юношеские года писателя. В 1949 году закончил елабужскую школу № 1 им. Ленина, затем в 1954 году - историко-филологический факультет Казанского государственного университета. После окончания университета работал преподавателем литературы в Елабужском библиотечном техникуме. С 1957 года - главный редактор газеты "Ульяновский комсомолец". В 1964 году по решению ЦК ВЛКСМ переведен на работу в Москву на должность ответственного секретаря, а затем - заместителя главного редактора журнала "Сельская молодежь". Десятилетие для "Сельской молодежи" было периодом расцвета и популярности. По рекомендациям Романовского впервые в "Сельской молодежи" были опубликованы рассказы В.М.Шукшина, с которым он дружил и которого очень ценил. Романовский много писал для детей, был связан с редакциями журналов "Смена", "Юность", "Пионер", "Мурзилка" и других. Членом редколлегий журналов "Юнга" и "Новая игрушечка" оставался до последнего дня своей жизни. Первая книга очерков и рассказов "Ломтик солнца" выпущена Ульяновским книжным издательством в 1963 году. В последующие годы в Москве изданы его книги: "Поздняя ягода ежевика" (1971), "Вятские - люди хватские" (1974), "Медведь и бабочка" (1975), " Пушка из красной меди" (1976), "У степной речки" (1977), "Откровение" (1979), "Охотничий рог" (1979), "Синяя молния" (1981) - переиздана в серии "Золотая библиотека" в 1991 году, "Башня над Камой" (1982), "Вятское кружево" (1983), "Круг жизни" (1983), "Семейный экипаж" (1984), "Алешкино лукошко" (1984), "Сон лисы"(1986), "Певучая гора"(1987), "Повесть об Андрее Рублеве" (1987), "Мама уехала за озеро" (1987), "Родина" (1990), "Молчаливое озеро" (1991). Основной темой творчества С.Т. Романовского является тема добра, справедливости, любви к жизни, к людям, к природе, темы патриотизма, "большой" и "малой" Родины… Через всю жизнь Станислав Романович пронес любовь к своему родному краю, к дорогой его сердцу Елабуге, к любимому Прикамью. В рассказе "Речная жемчужина" он пишет: "Всю землю с одинаковой силой любить нельзя - не получится, не запомнить ее всю. Но милые моему сердцу поля, леса, реки, родники и овраги и малые впадинки люблю я со жгучей силой и нежностью". Во многих книгах вы найдете изумительно верные поэтические описания наших рек - Камы, Вятки, Тоймы, Крийши, Танайки, Каринки, Анзирки, Умяка и даже небольших проток, ручейков, вы узнаете много интересного о более чем 50 озерах на елабужских и танаевских лугах, побываете в Большом и Малом бору, побродите по Танаевскому и Морторскому лесам, познакомитесь с разными оврагами, пригорками, холмами. Герои и персонажи Романовского влюблены в свой край и делают все, чтобы наш город и села были более красивыми, поля плодородными, луга обильными на травы, реки и озера чистыми и рыбными, леса здоровыми, населенными зверями и птицами. Во многих публикациях в газетах "Республика Татарстан", "Новая Кама", "Звезда полей" и др. имя Станислава Романовского не раз упоминалось в одном ряду с такими знаменитыми елабужанами как И.И Шишкин, Д.И Стахеев, Н.А Дурова.