СРОЧНО составье уравнение реакции , происходящей в водном растворе между бариймх??оридом и натрий сульфатом . Запешите его в полной и сокращенной ионных формах

Химия

СРОЧНО составье уравнение реакции , происходящей в водном растворе между бариймх??оридом и натрий сульфатом . Запешите его в полной и сокращенной ионных формах

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