СРОЧНО составье уравнение реакции , происходящей в водном растворе между бариймх??оридом и натрий сульфатом . Запешите его в полной и сокращенной ионных формах

Химия
СРОЧНО составье уравнение реакции , происходящей в водном растворе между бариймх??оридом и натрий сульфатом . Запешите его в полной и сокращенной ионных формах
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaCl2+Na2SO4=2NaCl+BaSO4(ос.) Ba(2+) + 2Cl- + 2Na+ + SO4(2-)=2Na+ + 2Cl- +BaSO4 Ba(2+) +SO4(2-)=BaSO4
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