СРОЧНО!!!!! Стеклянный флакон с йодом, закрытый завинчивающейся пластмассовой крышкой, стоит на подоконнике. Окно плотно закрыто. Спустя некоторое время подоконник оказался испачканным йодом. Что случилось и почему так произошл...

Физика

СРОЧНО!!!!! Стеклянный флакон с йодом, закрытый завинчивающейся пластмассовой крышкой, стоит на подоконнике. Окно плотно закрыто. Спустя некоторое время подоконник оказался испачканным йодом. Что случилось и почему так произошло? Флакон всё это время никто не трогал.

Автор: Гость