СРОЧНО!!!!! Стеклянный флакон с йодом, закрытый завинчивающейся пластмассовой крышкой, стоит на подоконнике. Окно плотно закрыто. Спустя некоторое время подоконник оказался испачканным йодом. Что случилось и почему так произошл...
Физика
СРОЧНО!!!!! Стеклянный флакон с йодом, закрытый завинчивающейся пластмассовой крышкой, стоит на подоконнике. Окно плотно закрыто. Спустя некоторое время подоконник оказался испачканным йодом. Что случилось и почему так произошло? Флакон всё это время никто не трогал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Йод - это активный галоген, очень быстро просачивается через мембраны (при комнатных температурах сублимирует очень быстро)
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