Задача 1.2.1. Определить момент силы относительно начала координат, если сила зада??а проекциями Fx=Fy=210 H и известны координаты точки приложения силы x=y=0,1 м. (Ответ: 0). Задача 1.2.2. Сила F=420 Н, приложенная к точке ...

Физика

Задача 1.2.1. Определить момент силы относительно начала координат, если сила зада??а проекциями Fx=Fy=210 H и известны координаты точки приложения силы x=y=0,1 м. (Ответ: 0). Задача 1.2.2. Сила F=420 Н, приложенная к точке А, лежит в плоскости Oxy (рис.1.40). Определить момент относительно точки О, если координаты хА=0,2 м, yA = 0,3 м и угол =30°. (Ответ: 151 Нм). Задача 1.2.3. К вершине А квадратной пластины, длины сторон которой равны 0,2 м, приложена сила F=150 Н (рис.1.41). Определить момент этой силы относительно точки В. (Ответ: -21,2 Нм)

Автор: Гость