Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 6. а сумма квадратов ее членов равна 7.2. найти номер члена этой прогрессии равной 64/243
Алгебра
Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 6. а сумма квадратов ее членов равна 7.2. найти номер члена этой прогрессии равной 64/243
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