Маё любимое дело (спорт) 5-6 предложений
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Маё любимое дело (спорт) 5-6 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый спорт это футбол. В нем игроки должны не просто пинать мяч,а забить его в ворота противника. Футбол это интересная взрослая и детская игра. Слово футбол произошло в Англии,и переводится как Нога и Мяч. И в футбол играют Ногой.
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