Укажите республику рф где находятся основные районы овцеводства
Биология
Укажите республику рф где находятся основные районы овцеводства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется Калмыкия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 6. а сумма квадратов ее членов равна 7.2. найти номер члена этой прогрессии равно...
Русский язык
Биология
Установите соответствие между характеристикой организма и группой,к которой он относится. ХАРАКТЕРИСТИКА А)имеют плодовое тело Б)вступают в с...