Начертите координатный луч и отметьте на нем точки A(1),B(7),C(3),D(9).на это жэе луче отметьте точки, которые удалены от точки B:на три единичных отрезка

Математика

Начертите координатный луч и отметьте на нем точки A(1),B(7),C(3),D(9).на это жэе луче отметьте точки, которые удалены от точки B:на три единичных отрезка

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