Начертите координатный луч и отметьте на нем точки A(1),B(7),C(3),D(9).на это жэе луче отметьте точки, которые удалены от точки B:на три единичных отрезка

Математика
Начертите координатный луч и отметьте на нем точки A(1),B(7),C(3),D(9).на это жэе луче отметьте точки, которые удалены от точки B:на три единичных отрезка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про точку отдаленную об Б на 3 ед. отрезка я не знала как назвать поэтому х. надеюсь, понятно
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