СРОЧНО!!! Стороны AB, BC и AC треугольника ABC равны соответственно 10 см, 16 см и 20 см, AE=EB, EF∥BC, F∈AC. Найдите периметр четырехугольника BCFE.
Геометрия
СРОЧНО!!! Стороны AB, BC и AC треугольника ABC равны соответственно 10 см, 16 см и 20 см, AE=EB, EF∥BC, F∈AC. Найдите периметр четырехугольника BCFE.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FE - средняя линия треугольника АВС, так как EF∥ВС, а АЕ=ЕВ (дано). Следовательно, EF=BC/2=16/2=8 см, ЕВ=5см (половина АВ) и FC=10 см (половина АС). Периметр четырехугольника BCFE=ВC+FC+EF+EB или Pbcfe=16+10+8+5=39 см.
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