СРОЧНО УМОЛЯЮ ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЛИ ПРОСТО ТЕКСТ ПРИШЛИТЕ ЭТОГО КОМИКСА! БУД?? ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА

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СРОЧНО УМОЛЯЮ ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЛИ ПРОСТО ТЕКСТ ПРИШЛИТЕ ЭТОГО КОМИКСА! БУД?? ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прости что не смогла зделать но я отличница по англисскому языку пока будем друзьями пиши мне ладно
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