Велосипедист ехал из поселка в город три часа со скоростью 16 км обратно он поехал ??ругой дорогой,которая была длиннее первой на 12 км,а скорость велосипедиста на обратном пути была на 4км меньше.Сколько времени потратил велос...
Математика
Велосипедист ехал из поселка в город три часа со скоростью 16 км обратно он поехал ??ругой дорогой,которая была длиннее первой на 12 км,а скорость велосипедиста на обратном пути была на 4км меньше.Сколько времени потратил велосипедист на обратную дорогу?
Ответ(ы):
Гость:
3 ч - 16 км х ч. - 12 км пропорцией решить (3*12)/16 значит на обратную дорогу было потрачено 2 ч. 25 минут я точно не уверена...года 3-4 назад такое делали((уже не помню
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