Окружности, прим..нать землю, к..снулся случайно, нераств..римое вещество, раств..ри??ь настежь, домашняя утв..рь, оз..рённый луной, распол..гаешь временем, выг..рает на солнце, сложное ур..внение, преп..раться с соседями, пе...

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Окружности, прим..нать землю, к..снулся случайно, нераств..римое вещество, раств..ри??ь настежь, домашняя утв..рь, оз..рённый луной, распол..гаешь временем, выг..рает на солнце, сложное ур..внение, преп..раться с соседями, переб..рать крупу, насоб..рать ягод, выр..щенный лук, зап..реть на щеколду, вск..чить на коня, нежная пор..сль, нал..жить запрет, проск..чу на лошади, неудачный ск..чок, отл..жение солей, произр..стает на юге, прож..гать дыру, возл..гать ответственность, аграрная отр..сль, прол..жить дорогу, выр..стали из тьмы, подск..чил и ударил, откл..нение в сторону, распол..жились на привал, перел..жить на стихи, предпол..гать худшее, нежный р..сточек, второе сл..гаемое, зар..сли малины, ск..чок вперед, густая р..стительность, ср..слись плотно, предл..жить компромисс, несг..раемый шкаф, зап..рающее устройство, Р..стов-на-Дону. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ВСТАВЬТЕ БУКВЫ.

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