Помогите пожалуйста решить очень надо 1) 2целых 11/12:(-7/60)= 2) (1целая 1/2-82/15):17/210= 3) -3целы??3/10+73/10= 4) 4/19-42/19=

Математика

Помогите пожалуйста решить очень надо 1) 2целых 11/12:(-7/60)= 2) (1целая 1/2-82/15):17/210= 3) -3целы??3/10+73/10= 4) 4/19-42/19=

Автор: Гость