Помогите пожалуйста решить очень надо 1) 2целых 11/12:(-7/60)= 2) (1целая 1/2-82/15):17/210= 3) -3целы??3/10+73/10= 4) 4/19-42/19=
Математика
Помогите пожалуйста решить очень надо 1) 2целых 11/12:(-7/60)= 2) (1целая 1/2-82/15):17/210= 3) -3целы??3/10+73/10= 4) 4/19-42/19=
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите срочно! В основании прямой призмы лежит ромб с диагоналями 12 и 16 см. Диагональ боковой грани образует с плоскостью основания угол 45 г...
Другие предметы
Английский язык
География