Как отличить самца прыткой ящерицы от самки очень прошу

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Не совсем понятно, что подразумевается под термином "обычная ящерица". Также не совем понятно - когда девушка пишет о зеленой ящерице, она имеет в виду виридиса или зеленых особей прытких? А так у прыткачей самцы серые с прозеленью либо зеленые, самки коричневые. Молодь коричневая. У зеленых - самцы зеленые с синим горлом, самки зеленые с неясным рисунком. Молодь тоже коричневая. У живородящих половой диморфизм в окраске брюха, а сверху коричневые те и другие. У прыткой и живородящей ящерицы еще бывают меланисты. На севере ареала у прыткой уменьшается доля зеленых самцов, а зеленая более-менее однородна. Собственно, вот самец зеленой ящерицы (не которая прыткая зеленого окраса, а именно зеленая):