Помогите срочно! В основании прямой призмы лежит ромб с диагоналями 12 и 16 см. Диагональ боковой грани образует с плоскостью основания угол 45 градусов . Найти:V
Геометрия
Помогите срочно! В основании прямой призмы лежит ромб с диагоналями 12 и 16 см. Диагональ боковой грани образует с плоскостью основания угол 45 градусов . Найти:V
Ответ(ы):
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