Напишите пожалуйста проверочные слова .копьё ,кольцо .
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Напишите пожалуйста проверочные слова .копьё ,кольцо .
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Гость:
Копьё-копья кольцо-кольца
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