Сравните политику белых и красных

История
Сравните политику белых и красных
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У красных была политка Военного коммунизма, а у белых не было они не смогли понять что без поддержи крестьян победы не будет, красные отменили товарно денежные отношения, ввели продразверстку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить очень надо 1) 2целых 11/12:(-7/60)= 2) (1целая 1/2-82/15):17/210= 3) -3целы??3/10+73/10= 4) 4/19-42/19=
Ответить
Геометрия
Помогите срочно! В основании прямой призмы лежит ромб с диагоналями 12 и 16 см. Диагональ боковой грани образует с плоскостью основания угол 45 г...
Ответить
Другие предметы
Как отличить самца прыткой ящерицы от самки очень прошу
Ответить
Английский язык
Пожалуйста напишите эссе по инглишу .!
Ответить
География
Какие животные Австралии не являются эндемиками (Живут не только в Австралии)? СРОЧНО!
Ответить