Сравните политику белых и красных
История
Сравните политику белых и красных
Ответ(ы):
Гость:
У красных была политка Военного коммунизма, а у белых не было они не смогли понять что без поддержи крестьян победы не будет, красные отменили товарно денежные отношения, ввели продразверстку.
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