Напишите пожалуйста интересные моменты в рассказе "Путшествие Гулливера"
Литература
Напишите пожалуйста интересные моменты в рассказе "Путшествие Гулливера"
Ответ(ы):
Гость:
Интересные моменты: - Гулливер попал в страну лилипутов; - Гулливер попал к великанам. Самое интересное то, что человечество считало, что таких людей (лилипутов и великанов) не существует, но Гулливер доказал обратное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружности, прим..нать землю, к..снулся случайно, нераств..римое вещество, раств..ри??ь настежь, домашняя утв..рь, оз..рённый луной, распол..гаеш...
Геометрия
Биссектрисы углов a и b при боковой стороне ab трапеции abcd пересекаются в точке f.найдите ab, если af=9, bf=12.