Напишите пожалуйста интересные моменты в рассказе "Путшествие Гулливера"

Литература
Напишите пожалуйста интересные моменты в рассказе "Путшествие Гулливера"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Интересные моменты: - Гулливер попал в страну лилипутов; - Гулливер попал к великанам. Самое интересное то, что человечество считало, что таких людей (лилипутов и великанов) не существует, но Гулливер доказал обратное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружности, прим..нать землю, к..снулся случайно, нераств..римое вещество, раств..ри??ь настежь, домашняя утв..рь, оз..рённый луной, распол..гаеш...
Ответить
Геометрия
Биссектрисы углов a и b при боковой стороне ab трапеции abcd пересекаются в точке f.найдите ab, если af=9, bf=12.
Ответить
Литература
Чем иван васильевич любил заниматься? "после бала"
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста проверочные слова .копьё ,кольцо .
Ответить
Математика
Вероятность что в ноябре количество солнечных дней будет от 1 до 15 равна 0.75 Вероят??ость что число этих дней не меньше 10,равна 0.45.Какова веро...
Ответить