Как проверить правописание безударной гласной в суффиксе глаголов прошедшего вр??мени?

Русский язык
Как проверить правописание безударной гласной в суффиксе глаголов прошедшего вр??мени?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Номер 35 и 36 помогите пожалуйста!!!
Ответить
Математика
Велосипедист ехал из поселка в город три часа со скоростью 16 км обратно он поехал ??ругой дорогой,которая была длиннее первой на 12 км,а скорость ...
Ответить
Математика
СРОЧНОСРОЧНОСРОЧНО! при деление x на 12 получилось 11 5/12 найти число x это дроби прос??ите,что так мало баллов,просто у меня их нету больше
Ответить
Литература
Напишите пожалуйста интересные моменты в рассказе "Путшествие Гулливера"
Ответить
Русский язык
Окружности, прим..нать землю, к..снулся случайно, нераств..римое вещество, раств..ри??ь настежь, домашняя утв..рь, оз..рённый луной, распол..гаеш...
Ответить