Срочно В двух мешках было 75 кг крупы.После того как из первого мешка продали 12 кг,а из второго 18,в первом мешке крупы оказалось в два раза больше чем во втором. Сколько килограммов крупы было в каждом мешке первоначально?

Математика

Срочно В двух мешках было 75 кг крупы.После того как из первого мешка продали 12 кг,а из второго 18,в первом мешке крупы оказалось в два раза больше чем во втором. Сколько килограммов крупы было в каждом мешке первоначально?

Автор: Гость