Срочно В двух мешках было 75 кг крупы.После того как из первого мешка продали 12 кг,а из второго 18,в первом мешке крупы оказалось в два раза больше чем во втором. Сколько килограммов крупы было в каждом мешке первоначально?
Математика
Срочно В двух мешках было 75 кг крупы.После того как из первого мешка продали 12 кг,а из второго 18,в первом мешке крупы оказалось в два раза больше чем во втором. Сколько килограммов крупы было в каждом мешке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось в двух мешках после продаж 75-(12+18)=45 кг осталось во втором х осталось в первом 2х составим уравнение 2х+х=45 3х=45 х=45:3 х=15 кг осталось во втором 15+18=33 кг было во втором 15*2=30 кг осталось в первом 30+12=42 кг было в первом ===========================
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