За куски ленты 1/4 и 1/5 заплатили 18 р. Сколько стоит 1 метр? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

Математика

За куски ленты 1/4 и 1/5 заплатили 18 р. Сколько стоит 1 метр? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

Автор: Гость