За куски ленты 1/4 и 1/5 заплатили 18 р. Сколько стоит 1 метр? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Математика
За куски ленты 1/4 и 1/5 заплатили 18 р. Сколько стоит 1 метр? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4+1/5=9/20(м) 18(9/20)=40(р.)
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