Что означало для римлян имя муций сцевола , выражение"пиррова победа "

История
Что означало для римлян имя муций сцевола , выражение"пиррова победа "
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муций Сцевола - время его жизни относят к раннему периоду  Римской республики. Пиррова победа - победа, стоившая таких жертв, что равносильна поражению
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