Что означало для римлян имя муций сцевола , выражение"пиррова победа "
История
Что означало для римлян имя муций сцевола , выражение"пиррова победа "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Муций Сцевола - время его жизни относят к раннему периоду Римской республики. Пиррова победа - победа, стоившая таких жертв, что равносильна поражению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
В треугольнике РМС угол Р равен 60градусов, а угол С на 12градусов меньше угла Р. Най??ите внешний угол при вершине М