Катя должна одеть маленького брата, у которого 7 ползунков и 5 распашонок. Сколько ??азличных вариантов выбора есть у Кати?
Математика
Катя должна одеть маленького брата, у которого 7 ползунков и 5 распашонок. Сколько ??азличных вариантов выбора есть у Кати?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1-ое место - 7, а на 2-ое - 5, Перемножаем = 5 * 7 = 35.
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