Катя должна одеть маленького брата, у которого 7 ползунков и 5 распашонок. Сколько ??азличных вариантов выбора есть у Кати?

Математика

Катя должна одеть маленького брата, у которого 7 ползунков и 5 распашонок. Сколько ??азличных вариантов выбора есть у Кати?

Автор: Гость