Прочитай предложение: Бабочки спрятались.Подчеркни в словах буквы мягких согласных звуков. Выпиши слово, в котором есть мягкий звук, не имеющий твердой пары.

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Прочитай предложение: Бабочки спрятались.Подчеркни в словах буквы мягких согласных звуков. Выпиши слово, в котором есть мягкий звук, не имеющий твердой пары.

Автор: Гость