Прочитай предложение: Бабочки спрятались.Подчеркни в словах буквы мягких согласных звуков. Выпиши слово, в котором есть мягкий звук, не имеющий твердой пары.
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Прочитай предложение: Бабочки спрятались.Подчеркни в словах буквы мягких согласных звуков. Выпиши слово, в котором есть мягкий звук, не имеющий твердой пары.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабочки - звук [ч'] - всегда мягкий, не имеет твердой пары
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