Составить четыре предложения с обращениями выраженными неодушевлёнными существ??тельными. Просьба не копировать с других сайтов и не брать из произведений.

Гость: Гость:

) Ребята! Вперед, на вылазку, за мною! (А. Пушкин) 2) Летите прочь, воспоминанья! (А. Пушкин) 3) Мне, товарищи, некогда. (В. Панова) 4) Издатель славный! В этой книге я новым чувствам предаюсь, учусь постигнуть в каждом миге коммуной вздыбленную Русь. (С. Есенин) 5) Словно перед непогодой, тяжело, друзья. (А. Яшин) 6) Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер! (В. Маяковский) 7) Стойте, сыны России, стойте насмерть.. .(В. Вишневский) 1) Цветите, юные! И здоровейте телом! (С. Есенин) 2) – Здорово, шестая! – послышался густой, спокойный голос полковника. (А. Куприн) 3) Уже перед утром стихли шумы погрузки, и негромкий голос сказал: – Уезжающие, садись. (В. Кетлинская) 4) Разве ты не хочешь, персиянка, увидать далекий синий край? (С. Есенин) 5) Дорогие, что со мною сталось? (А. Прокофьев) 6) Эй, стонущий, работай и не плачь, для мнительных работа – лучший врач. (Пословица) 7) Спящий в гробе, мирно спи, жизнью пользуйся, живущий. (В. Жуковский)