Определение приведённое квадратное уравнение
Алгебра
Определение приведённое квадратное уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведенное квадратное уравнение — квадратное уравнение, у которого коэффициент при x2 равен единице: x2+px+q=0.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Из первого фрагмента выпишите глаголы и укажите их время,лицо,число и род(если это втозможно).Глаголы:пришел,щелкали,играли,удили,потушили,сели,смо...
Русский язык
Алгебра
От пункта А до пункта Б велосипедист ехал со скоростью 18 километров час обратно он ехал со скоростью 12 километров в час и затратил на путь из B в...
Литература