Произнеси ниже слова поставьте знак ударения над ударными гласными дела досуг по??нял документ
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Произнеси ниже слова поставьте знак ударения над ударными гласными дела досуг по??нял документ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДелА,досУг,докумЕнт,пОднял.
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