Как понять выражение "немые " звуки

Литература
Как понять выражение "немые " звуки
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Гость:
Не слышанные  звуки !!!
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