Помогите проверить правильно зделала плиз
Математика
Помогите проверить правильно зделала плиз
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Гость:
983-971=12..............................................
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