X^2+x(3x-10)-(3x-10)^2=20 решите пожалуйста уравнение, подробно, и еще я не понимаю, как раскр??ть скобки

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X^2+3*x^2-10x-(9*x^2+100-60x)=20 x^2+3*x^2-10x-9*x^2-100+60x=20 -5*x ^2+50x-120=0 что бы было проще можно разделить уравнение на 5 или -5 x ^2-10x+24=0 можно решать через дискриминант или теорему виета D=100-4*1*24=100-96=4 D>0 следовательно 2 значения x X1=(10+2)/2 X1=6 X2=(10-2)/2 X2=4 или по виетту: X1+X2=-B X1*X2=с X1+X2=10 X1*X2=24 X1=6 X2=4 Ответ:6;4