Помогите!!!!! Запишите наименьшую десятичную дробь: 1) с одной цифрой после запятой , большую, чем 1 2) с двумя цифрами после запятой , больщую, чем 1 3) с тремя цифрами после запятой , большую, чем 4 4) с четырмя цифрами...

Математика

Помогите!!!!! Запишите наименьшую десятичную дробь: 1) с одной цифрой после запятой , большую, чем 1 2) с двумя цифрами после запятой , больщую, чем 1 3) с тремя цифрами после запятой , большую, чем 4 4) с четырмя цифрами после запятой, большую, чем 10

Автор: Гость