Помогите!!!!! Запишите наименьшую десятичную дробь: 1) с одной цифрой после запятой , большую, чем 1 2) с двумя цифрами после запятой , больщую, чем 1 3) с тремя цифрами после запятой , большую, чем 4 4) с четырмя цифрами...

Математика
Помогите!!!!! Запишите наименьшую десятичную дробь: 1) с одной цифрой после запятой , большую, чем 1 2) с двумя цифрами после запятой , больщую, чем 1 3) с тремя цифрами после запятой , большую, чем 4 4) с четырмя цифрами после запятой, большую, чем 10
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1.1 2)1.01 3)4.001 4)10.0001
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