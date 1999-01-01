Срочно!в какие страны импортируется свинец?

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СвинецПроизводство свинца в России очень незначительно и осуществляется на 4 предприятиях. ОАО «Электроцинк» во Владикавказе и ЗАО «Свинцовый завод», созданное при участии АО «Дальполиметалл» и ОАО «Дальневосточная мануфактура» в Приморском крае, производят свинец из концентрата. Выпуск свинца на этих предприятиях увеличился в 1999 году по сравнению с предыдущим годом на 118% (в 2,2 раза) и 22,3%, соответственно. ОАО «Рязцветмет» и АООТ «Уралэлектромедь», выплавляющие свинец из вторсырья, нарастили производство этого металла на 114% и &, соответственно. В целом выпуск свинца увеличился на 66,9%.Таблица 81 Географическая структура экспорта свинца в 1998-1999 гг. Страна-импортер19981999 Объем экспорта, долл. СШАОбъем экспорта, тОбъем экспорта долл. СШАОбъем экспорта, т Германия222906485428974722 Швеция70819254156641553 Бельгия52002090393456 Латвия23136611353093825 Прочие11Н918178517817621779 Всего1645209367924887083536 Экспорт свинца в 1999 году сократился на 4% и составил 3,5 тыс. тонн (см. табл. 81). Основными импортерами российского свинцабыли Германия, Швеция и Бельгия. В эти страны было экспортировано в 1999 году более 50% вывезенного из России свинца. В то же время импорт свинца в Россию в 1999 г. составил 27,4 тыс. т. в основном, из Казахстана, в 1998 г.— 21,6 тыс. т.Таблица 82 Географическая структура экспорта отходов и лома свинцового в 1998-1999 гг. Страна-импортер19981999 Объем экспорта, долл. СШАОбъем экспорта, тОбъем экспорта, долл. СШАОбъем экспорта, т Эстония004522001820 Казахстан186099692143429161662 Германия9051013059202528790 Прочие7528282019126094393 Всего35189251429111237384665 Экспорт свинцового лома и отходов снизился на 67% (см. табл. 82) и осуществлялся, в основном, в Эстонию, Казахстан и Германию. В подавляющем большинстве свинец отправляли на экспорт торговые компании, участие заводов-производителей в этом процессе было минимальным.Цены на свинец на Лондонской бирже металлов во второй половине 1999 г. и первой половине 2000 г. вследствие существенного накопления мировых запасов металла снизились с 560 долл./т в мае 1999 г. до 399 долл./т в апреле 2000 г. (см. рисунок 14). Затем цены стабилизировались на уровне 440-470 долл./т, а к концу сентября поднялись до 510 долл./т.По прогнозу The International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) мировое производство рафинированного свинца в мире в 2000 г. увеличится на 2,1% — до 6,44 млн тонн, а спрос на металл вырастет на 2,2% — до 6,38 млн тонн. Суммарные поставки превысят спрос приблизительно на 60 тыс. тонн, соответственно, значительного роста цен на свинец до конца года не ожидается.