Написать мини сочинение на тему: " какие наши девушки были в 19 веке и какие они сейчас( 21 веке) ( сравните )

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По мнению некоторых людей женщины современности ушли от идеала, к примеру, XIX века. Они позиционируют себя наравне с мужчинами. Однако остались ещё те, которые не стремятся стать рядом с противоположным полом. Они понимают, что у мужчин своё место в жизни, у них - своё. Современная женщина может устроиться на работу, в отличие от начала XX века в России. Представительницы этого пола получают образование, что раньше было редкостью. В общем, можно полагать, что положение современной женщины по сравнению с прошлым улучшилось, но борьба за равенство с мужчинами, по-моему, не стоит того. Женщины IX века никогда не сравнятся с нашими современными!