NH3-gt;NO-gt;NO2-gt;HNO3-gt;AgNO3-gt;AgCl
Химия
NH3-gt;NO-gt;NO2-gt;HNO3-gt;AgNO3-gt;AgCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2NH3 + O2 = 2NO + 3H2 2) 2NO+ O2 = 2NO2 3) NO2 + ... = HNO3 (затрудняюсь) 4) 2HNO3 + 2Ag = 2AgNO3 + H2 5) AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Существительное - это ........ часть речи, которая отвечает на вопросы ......... и обознач??ет....... . К постоянным морфологическим признакам суще...