Переведите обыкновенную дробь -14/12 в целое число

Математика
Переведите обыкновенную дробь -14/12 в целое число
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