СРОЧНО!!!!!!!!!ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ .

Гость: Гость:

1- У берёзы желтеют и опадают листья к зиме берёза упорно старается набрать в своём стволе много крахмала. Ёж- перед зимой наедается и впадает в зимнюю спячку. Лягушка-как и ёж тоже впадает в спячку. Скворец- улетает на юг. Белка- к зиме собирает много провизии орехи,грибы,жёлуди и тд. и всю зиму она ведёт активный образ жизни.