СРОЧНО!!!!!!!!!ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ .

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Биология
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- У берёзы желтеют и опадают листья к зиме берёза упорно старается набрать в своём стволе много крахмала. Ёж- перед зимой наедается и впадает в зимнюю спячку. Лягушка-как и ёж тоже впадает в спячку. Скворец- улетает на юг. Белка- к зиме собирает много провизии орехи,грибы,жёлуди и тд. и всю зиму она ведёт активный образ жизни.
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