Срочно! Заранее огромное спасибо!
Алгебра
Срочно! Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47 Если векторы перпендикулярны,то скалярное произведение векторов равно 0 a*b=5*(-4)-1*n=0 n=-20 55 AB(6-1;-1-4)=(5;-5) CB(6-4;-1-(-3))=(2;2) AB*CB=5*2-5*2=10-10=0⇒AB_|_CB
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Для того чтобы огородить боксерский ринг нужно четыре каната. Сколько метров канатв надо для ограждения ,если ринг имеетформу квадрата со стороной6...
Английский язык
1) Переведите на английский язык, используя Present Continuous или Present Perfect Continuous. 1. Вы де??аете это не так. Вы уже пять минут пыт...
Право
Работника пригласили письмом на другое предприятие. Он согласился. Через 1 месяц уволился со своей работы, еще 1 неделю отдыхал и пришел на новое м...