Срочно! Заранее огромное спасибо!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47 Если векторы перпендикулярны,то скалярное произведение векторов равно 0 a*b=5*(-4)-1*n=0 n=-20 55 AB(6-1;-1-4)=(5;-5) CB(6-4;-1-(-3))=(2;2) AB*CB=5*2-5*2=10-10=0⇒AB_|_CB
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