Срочноо 1024 мб = ..гб 10 кб ..байт С объяснениями
Информатика
Срочноо 1024 мб = ..гб 10 кб ..байт С объяснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10Кбайт*1024*8=81920байт
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