СрочноооО! 1) S---gt; SO2----gt;SO3----gt;SO4----gt; H2SO4----gt;K2SO4 2)N----gt;N2O5----gt;HNO3----gt;NaNO3
Химия
СрочноооО! 1) S---gt; SO2----gt;SO3----gt;SO4----gt; H2SO4----gt;K2SO4 2)N----gt;N2O5----gt;HNO3----gt;NaNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S+O2=SO2 SO2+O=SO3 SO3+O=SO4 SO4+H2=H2SO4 H2SO4+K2O=K2SO4+H2O 2) 2N2+5O2=2N2O5 N2O5+H2O=2HNO3 NaOH+HNO3=NaNO3+H2O
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