СРОЧНОООО!!!!!Жекеше түрі_ Көпше түрі. На слово Су шемін
Қазақ тiлi
СРОЧНОООО!!!!!Жекеше түрі_ Көпше түрі. На слово Су шемін
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 жақ.Мен су ішемін 2 жақ.Сен су ішесің Сіз су ішемін 3 жақ.Олар су ішеді Көпше түрі 1 жақ.Біз су ішесіз 2 жақ.Сендер су ішесіңдер Сіздер су ішесіздер 3 жақ.Олар су ішеді
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