СРОЧНОООО!!!!!Жекеше түрі_ Көпше түрі. На слово Су шемін

Қазақ тiлi
СРОЧНОООО!!!!!Жекеше түрі_ Көпше түрі. На слово Су шемін
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 жақ.Мен су ішемін 2 жақ.Сен су ішесің Сіз су ішемін 3 жақ.Олар су ішеді Көпше түрі 1 жақ.Біз су ішесіз 2 жақ.Сендер су ішесіңдер Сіздер су ішесіздер 3 жақ.Олар су ішеді
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить 10 предложений с обращением к природе
Ответить
Технология
Помогите ответить на вопросы по технологии) 1. Что такое производственный процес??? 2. В чем отличие технологического процесса от производствен...
Ответить
Математика
Пожалуйста скажите мне сколько будет 1985 умножить на 200
Ответить
Русский язык
Синоним к слову любзнания
Ответить
Математика
Как наполнить пустые банки ? покпжи стрелками 13. 16. 11. 14
Ответить