Срочнооооо ПОМОГИТЕ МНЕ ЗАВТРА СДАВАТЬ

Физика
Срочнооооо ПОМОГИТЕ МНЕ ЗАВТРА СДАВАТЬ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4) 2. 2) 3. 1) 4. 4) Удачи
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