Выразите дроби в одинаковых долях 5/12,1/20и 17/60
Математика
Выразите дроби в одинаковых долях 5/12,1/20и 17/60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
А) Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 см. и 6 см. Измерь его п??ощадь, выбрав в качестве единицы измерения е ( мерки ) квадр...
Математика
Английский язык
What do these numbers refer to?Give situations 1835 1856 1842 1850 1861 1857 1865 1858 Помгите плиз дам 35 Балов