Выразите дроби в одинаковых долях 5/12,1/20и 17/60

Математика
Выразите дроби в одинаковых долях 5/12,1/20и 17/60
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