Заполните таблицу про гидру пожалуйста

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Биология
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Ответ(ы) на вопрос:
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Эпителиально - мускульные: защита движение: энтодерма и эктодерма железистые: вырабатывают и выделяют пищеварительные ферменты: энтодерма нервные: восприятие раздражения и передача сигналов: энтодерма и эктодерма половые: для размножения: энтодерма и эктодерма пищеварительные: для переваривания пищи: энтодерма стрекательные: защита и нападение: эктодерма промежуточные: бесполое размножение и регенирация: эктодерма
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