Заполните таблицу про гидру пожалуйста

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Биология
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Эпителиально - мускульные: защита движение: энтодерма и эктодерма  железистые: вырабатывают и выделяют пищеварительные ферменты: энтодерма  нервные: восприятие раздражения и передача сигналов: энтодерма и эктодерма  половые: для размножения: энтодерма и эктодерма  пищеварительные: для переваривания пищи: энтодерма  стрекательные: защита и нападение: эктодерма  промежуточные: бесполое размножение и регенирация: эктодерма 
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