Заполните таблицу про гидру пожалуйста

Гость: Гость:

Эпителиально - мускульные: защита движение: энтодерма и эктодерма железистые: вырабатывают и выделяют пищеварительные ферменты: энтодерма нервные: восприятие раздражения и передача сигналов: энтодерма и эктодерма половые: для размножения: энтодерма и эктодерма пищеварительные: для переваривания пищи: энтодерма стрекательные: защита и нападение: эктодерма промежуточные: бесполое размножение и регенирация: эктодерма