Мой друг сочинение жазып берндерші планмен брге өтінемін алдын ала рахмет
Русский язык
Мой друг сочинение жазып берндерші планмен брге өтінемін алдын ала рахмет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого человека есть много друзей и приятелей. Но лучший друг может быть только один. С ним всегда можно поделиться секретом, посоветоваться. Именно он может поддержать в трудную минуту. С кем, как не с лучшим другом, можно приятно пообщаться на разные темы, в том числе любимые. У меня есть такой друг. Зовут его «имя» . Ему «возраст» лет. Он невысокого роста, стройного телосложения. У него карие глаза, небольшой прямой нос с горбинкой и светло-русые волосы. Одевается он стильно, старается следить за модой. «Имя» хорошо воспитан и вежлив: в общественном транспорте всегда уступит место пожилым людям. С теплом и заботой он относится к родным. Когда у него заболела бабушка, «имя» все летние каникулы провел, ухаживая за ней. Кроме этого, в свободное от учебы время «имя» любит играть в футбол, проводить время с друзьями. Однажды «имя» позвонил мне и пригласил поиграть с ним в футбол. Я сказал ему, что не могу, так как нужно навести порядок в квартире. Мой друг, не задумываясь, пришел мне на помощь. Мы принялись за уборку. Справились очень быстро. В итоге - квартира сияла от чистоты. Я поблагодарил «имя» , и мы вместе с ним пошли играть в футбол. Я счастлив, что у меня есть такой замечательный друг, как «имя» и очень дорожу его дружбой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Перевод 1)Айжанға сабақты оқыт 2)Ержанға мəтінді жаздыр 3)Айгүлге шындықты айт??ды көндір 4)Асемге тамағын ішкіз 5)Маржанды күнделікт...
Математика
Помогите, пожалуйста, сравнить дроби: 1)37/115 и 38/175 2)9/65 и 16/117 Распишите подробно,з??ранее спасибо:)
Геометрия