Мой друг сочинение жазып берндерші планмен брге өтінемін алдын ала рахмет

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У каждого человека есть много друзей и приятелей. Но лучший друг может быть только один. С ним всегда можно поделиться секретом, посоветоваться. Именно он может поддержать в трудную минуту. С кем, как не с лучшим другом, можно приятно пообщаться на разные темы, в том числе любимые. У меня есть такой друг. Зовут его «имя» . Ему «возраст» лет. Он невысокого роста, стройного телосложения. У него карие глаза, небольшой прямой нос с горбинкой и светло-русые волосы. Одевается он стильно, старается следить за модой. «Имя» хорошо воспитан и вежлив: в общественном транспорте всегда уступит место пожилым людям. С теплом и заботой он относится к родным. Когда у него заболела бабушка, «имя» все летние каникулы провел, ухаживая за ней. Кроме этого, в свободное от учебы время «имя» любит играть в футбол, проводить время с друзьями. Однажды «имя» позвонил мне и пригласил поиграть с ним в футбол. Я сказал ему, что не могу, так как нужно навести порядок в квартире. Мой друг, не задумываясь, пришел мне на помощь. Мы принялись за уборку. Справились очень быстро. В итоге - квартира сияла от чистоты. Я поблагодарил «имя» , и мы вместе с ним пошли играть в футбол. Я счастлив, что у меня есть такой замечательный друг, как «имя» и очень дорожу его дружбой.