What do these numbers refer to?Give situations 1835 1856 1842 1850 1861 1857 1865 1858 Помгите плиз

Английский язык
What do these numbers refer to?Give situations 1835 1856 1842 1850 1861 1857 1865 1858 Помгите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что означают эти цифры относятся к? Дайте ситуации 1835 1856 1842 1850 1861 1857 1865 1858
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